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Спасибо, успокоили. Теперь будем знать, если нас -крымчан поубивают ,то МОРФ ответит. А заранее нельзя лишить нас так...
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Других забот у наших чиновников нет, как что-нибудь переименовывать, сносить, вырубать, дополнять и вносить поправки....
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