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  • Пульхерия Djem
    Спасибо, успокоили. Теперь будем знать, если нас -крымчан поубивают ,то МОРФ ответит. А заранее нельзя лишить нас так...Самая красная лин...
  • Владимир Козлов
    Других забот у наших чиновников нет, как что-нибудь переименовывать, сносить, вырубать, дополнять и вносить поправки....В России могут пе...
  • Нина Синельникова
    Какая мощная статья! Сплошная жирная красная линия без конца и края. Страшно. Не дай бог Байден прочтет, понос обеспеченСамая красная лин...

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