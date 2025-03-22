Уж больно сладко мажут. Политолог – о заявлениях в США по поводу Крыма

МОСКВА, 22 марта/ Радио Sputnik. Политолог Владимир Сергиенко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша, который сказал, что Дональд Трамп хочет сделать из Крыма международный курорт.
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