КГА скорректировал внешний вид школы на Глухарской улице в Санкт-Петербурге

Новое образовательное учреждение рассчитано на 825 учеников и 33 класса Специалисты комитета по градостроительству и архитектуре внесли изменения в проект здания школы на Глухарской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга.
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