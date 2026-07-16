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США инвестируют в оборонную промышленность штата Пенсильвания $10 млрд

США инвестируют в оборонную промышленность штата Пенсильвания $10 млрд

Создать более 4 тыс. рабочих мест в штате Пенсильвания за счет инвестиций в оборонную промышленность в этом штате пообещал президент США Дональд Трамп 15 июля на саммите по обороне и инновациям, организованном сенатором от Пенсильвании Дэйвом Маккормиком.

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