США инвестируют в оборонную промышленность штата Пенсильвания $10 млрд

Создать более 4 тыс. рабочих мест в штате Пенсильвания за счет инвестиций в оборонную промышленность в этом штате пообещал президент США Дональд Трамп 15 июля на саммите по обороне и инновациям, организованном сенатором от Пенсильвании Дэйвом Маккормиком.