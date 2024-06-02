Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вашингтон можно считать законной военной целью для России

Вашингтон можно считать законной военной целью для России

На Западе ожидают начала массированного применения дальнобойного оружия, поставленного на Украину, против мирных российских населённых пунктов, объектов энергетики индустрии и военных целей, находящихся на территории РФ.

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