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Загитова о Медведевой: «Я всегда хотела дружить с Женей. Здоровается ли она при встрече? Нет, обидно. Может, я напоминаю ей о чем-то плохом»

– Сейчас какие у вас с Женей Медведевой отношения? – Никаких. – Вы здороваетесь при встрече? – Нет. Ну, я здороваюсь.

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