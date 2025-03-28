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Василевский сделал 6-й шатаут в сезоне и делит 1-е место с Хеллибаком. Вратарь «Тампы» стал 3-й звездой матча с «Ютой»

Вратарь «Тампы» отразил все 25 бросков в матче с «Ютой» (8:0) и был признан третьей звездой. Россиянин сыграл на ноль в 6-й раз в текущем чемпионате НХЛ и вышел на первое место, догнав голкипера «Виннипега» Коннора Хеллибака.

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