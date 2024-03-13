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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станислава Константинова: «Не исключаю, что вернусь в спорт, но ничего не обещаю. Это колоссальная работа, тяжело снова себя заставлять»

«На самом деле – никогда не говори «никогда». Но это очень тяжелый вопрос. Это колоссальная, титаническая работа.

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