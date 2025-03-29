Британский регулятор оштрафовал сервис OnlyFans на €1,2 млн из-за неточной информации о проверке возраста пользователей - BBC

Британский регулятор Ofcom наложил штраф на платформу OnlyFans в размере 1,05 млн фунтов стерлингов (€1,2 млн) за нарушение требований к предоставлению точной информации о механизмах проверки возраста пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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