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Китай не отправит миротворцев на Украину: на то есть веские причины

Китай не отправит миротворцев на Украину: на то есть веские причины

Стратегические инстинкты Пекина подсказывают, что его военные не должны участвовать в миротворческой операции, пусть даже китайские миротворцы будут действовать по указанию ООН и подчиняться российскому вето.

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