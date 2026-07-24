Солдат ВСУ перешёл в РФ и получил статус беженца благодаря интернет-проекту «Украина пропадает без вести»

Бывший военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Владимир Липка рассказал «Известиям», что добровольно перешёл на российскую территорию на сумском направлении, отказавшись участвовать в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии