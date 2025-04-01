На юго-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки

«Сотрудники ГУУР МВД России и их коллеги из Москвы задержали двоих местных жителей. Они подозреваются в серии автомобильных краж и угоне иномарки.
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