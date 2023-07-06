Царьград

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Силовики ликвидировали готовившего теракт тюменца

Силовики ликвидировали готовившего теракт тюменца

В Тюменской области сотрудники ФСБ с коллегами из СК предотвратили теракт, сообщили в ведомствах."На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России", – сказано в заявлении.

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