Аргументы недели

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Испанские парламентарии потребовали от МО страны прокомментировать данные из секретных бумаг Пентагона о спецназе НАТО на Украине.

Испанские парламентарии потребовали от МО страны прокомментировать данные из секретных бумаг Пентагона о спецназе НАТО на Украине.

Испанские парламентарии потребовали от военного ведомства страны прокомментировать сведения из секретных документов американского министерства обороны о спецназе Североатлантического альянса на украинской территории.

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