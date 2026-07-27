Платёжки бьют рекорды: где и на сколько подорожала коммуналка после передачи полномочий на места

На сколько выросли тарифы на воду в областных центрах Украины и какие города стали лидерами? Как местные власти получили право самостоятельно утверждать тарифы водоканалов без согласования с НКРЭКУ? Почему цены на газ и отопление пока остаются неизменными и что может их подтолкнуть вверх? И как увеличение стоимости обслуживания домов и вывоза мусора отразится на итоговой Читать далее: https://govorit.