Черногория вводит визы для белорусов с ноября 2026 года

Власти Черногории пояснили, что изменения являются шагом страны к евроинтеграции. Гармонизация визового режима является одним из ключевых условий в переговорах о членстве в ЕС и позволит государству получать финансирование по программе Европейского союза для Западных Балкан.
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