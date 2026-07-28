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Регионы России

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Черногория вводит визы для белорусов с ноября 2026 года

Черногория вводит визы для белорусов с ноября 2026 года

Власти Черногории пояснили, что изменения являются шагом страны к евроинтеграции. Гармонизация визового режима является одним из ключевых условий в переговорах о членстве в ЕС и позволит государству получать финансирование по программе Европейского союза для Западных Балкан.

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