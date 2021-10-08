Конгрессмены приняли решение о временном повышении потолка госдолга

МОСКВА, 8 октября/ Радио Sputnik. Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, передает РИА Новости.
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