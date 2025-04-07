Депутат Немкин раскрыл, чем опасна мошенническая схема с QR-кодами

Схема мошенничества с использованием QR-кодов — не новый, но довольно изощрённый способ обмана, поскольку сочетает в себе элементы социальной инженерии и технической атаки, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.