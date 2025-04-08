Зак Лавин (43 очка), Демар Дерозан (37) и Домантас Сабонис (19+15+10) обеспечили победу «Сакраменто» в матче с «Детройтом»

Защитник Зак Лавин провел на паркете 45 минут и набрал 43 очка, реализовав 16 из 28 бросков с игры, 8 из 11 из-за дуги и 3 из 4 штрафных, 3 подбора и 4 передачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мама Касаткиной о критике дочери за переход в Австралию: «Зачем отвечать людям, которых не спрашивали?»
- Американскую фехтовальщицу сняли с турнира в США за отказ от поединка с трансгендером
- Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл до конца сезона после травмы бедра в матче с «Фулхэмом». Ему потребуется операция
Свежие комментарии