В «Яндекс Путешествиях» началась продажа ж/д билетов

Команда Яндекса объявила о запуске обновления сервиса «Яндекс Путешествия». В мобильном приложении «Яндекс Путешествий» появились билеты на поезда дальнего следования по России и странам ближнего зарубежья.
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