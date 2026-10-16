Отдых в африканских странах обойдется примерно в 120–150 тыс. рублей на человека. Об этом сообщил ИА НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Волгограду вернут...
- ХЛ Президент Польши ...
- ЛС Песков: Россия хо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым