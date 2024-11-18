РИА Новости: участник СВО с раком крови решил вернуться в зону боевых действий

Сорокалетний ветеран боевых действий на Украине и участник операций на Северном Кавказе Эльгар Бабаев, у которого диагностировали рак крови, заявил, что предпочитает ждать трансплантацию костного мозга на фронте.
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