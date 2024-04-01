В суд поступило 379 исков.Пермяки в прошлом году переплатили за услуги ЖКХ более 14 млн рублей. Как сообщила краевая прокуратура, в 2023 году в суды поступило в два раза больше исков о правонарушениях в сфере ЖКХ, чем в 2022 году: тогда было 185 дел, а в прошлом году их количество выросло до 379.