Есть судьбы, которые с самого начала складываются не благодаря обстоятельствам, а вопреки им. Когда я впервые услышала историю Ксении Кирилловны, меня поразило, насколько причудливо переплелись в ней девичьи грёзы, война, учёба и та самая встреча, которую она ждала всю жизнь.
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