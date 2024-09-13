В Китае назвали единственный выход из кризисов на Украине и в Палестине

Единственным выходом из украинского, палестино-израильского конфликта и других «горячих вопросов» является политическое урегулирование и способствование мирным переговорам, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.
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