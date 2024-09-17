Американские индексы не сошлись в тренде перед заседанием ФРС

Понедельник на американских фондовых биржах прошел под знаком неопределенности. Индекс S&P 500 показал умеренный рост, а Dow Jones обновил исторический максимум, однако технологический индекс Nasdaq Composite завершил торги в минусе.
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