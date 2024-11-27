За детскую порнографию осудят 51-летнего жителя Прикамья

ДОБРЯНСКИЙ ОКРУГ, 27 ноября, ФедералПресс. В Добрянке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которому инкриминируют незаконное распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних в Интернете.
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