Глава Ямало-Ненецкого ЦГМС назвал даты начала ледохода на Оби в 2025 году

Весной 2025 года ледоход на Оби в ЯНАО начнется почти в те же даты, что и в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в пресс-центре «Север-Пресса».