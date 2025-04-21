Глава Ямало-Ненецкого ЦГМС назвал даты начала ледохода на Оби в 2025 году

Весной 2025 года ледоход на Оби в ЯНАО начнется почти в те же даты, что и в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в пресс-центре «Север-Пресса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии