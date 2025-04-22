FLOKI — eдинcтвeнный мeмкoин, кoтopый cнoвa дocтигнeт мaкcимумa?

Мем-коин FLOKI демонстрирует признаки возможного прорыва. Недавняя модель разворота, которая формируется возле ключевой поддержки, указывает на то, что FLOKI может обогнать своих конкурентов в этом цикле.
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