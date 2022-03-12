Кубок Гагарина. «Авангард» против «Ак Барса», «Динамо» в гостях у «Северстали»

«Авангард» примет «Ак Барс» в шестом матче серии Кубка Гагарина. Московское «Динамо» сыграет с «Северсталью» на выезде.

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