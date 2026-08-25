Русским туристам советуют надеть ошейники на этих курортах

Они помогут на пляжах. На популярных курортах растёт число жалоб на укусы песчаных паразитов. Например, в Санья (остров Хайнань, Китай) туристку из России искусали мошки‑мокрецы: после отдыха на песке у девушки появились волдыри, а сильный зуд не проходил около недели .
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