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Царьград

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Русским туристам советуют надеть ошейники на этих курортах

Русским туристам советуют надеть ошейники на этих курортах

Они помогут на пляжах. На популярных курортах растёт число жалоб на укусы песчаных паразитов. Например, в Санья (остров Хайнань, Китай) туристку из России искусали мошки‑мокрецы: после отдыха на песке у девушки появились волдыри, а сильный зуд не проходил около недели .

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