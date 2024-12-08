Завершилось строительство школы на 675 мест в Анкудиновке

Школа на 675 мест в районе ЖК «Анкудиновский парк» Нижегородской области готова. Ее построили по концессионному соглашению с Корпорацией развития в рамках нацпроекта «Образование», сообщил губернатор Глеб Никитин.
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