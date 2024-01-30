Песков: предвыборная кампания Путина мало чем будет отличаться от будней

Предвыборная кампания кандидата в президенты России Владимира Путина мало чем будет отличаться от будней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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