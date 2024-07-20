Рязанцев предупреждают о дожде и граде

В ближайший час с сохранением до конца суток 20 июля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах град.
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