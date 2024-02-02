Позднякова: солнце светило в Москве в январе на три часа дольше нормы

Январь в Москве был морозным, однако порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов — на три часа больше нормы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии