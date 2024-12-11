Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Протест США — Россия выводит в космос лазеры против американских военных спутников — прокомментировал Игорь Коротченко

Протест США — Россия выводит в космос лазеры против американских военных спутников — прокомментировал Игорь Коротченко

Протест американской стороны выдвинул зам Главкома США по Космическим операциям Дэвид Томпсон. Он утверждает: Россия создала тотальную угрозу для всей системы американских военных спутников.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ По словам американцев что-то много чего не должна Россия делать в космосе, но что-то они не упоминают что они сами не должны делать в космосе, используя свои спутники, например шпионить во вред России... Россия в своём праве, чтобы предотвратить утечку важной информации.
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17 час.
Алексей Камышов
Пиндосы ухи объелись. А отрыжка не замучает? Пусть засунут свои хотелки себе туда, откуда у них ноги растут.
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17 час.
НК
Наталья Котельникова
Ох, как здорово сказано - вертела их Россия на ..., а может им и ... завернуть? Обнаглели и совсем от страха позора надвигающегося на их пиндосию, сходят с ума.
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16 час.

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