Протест США — Россия выводит в космос лазеры против американских военных спутников — прокомментировал Игорь Коротченко

ТМ Татьяна Маштакова ТМ По словам американцев что-то много чего не должна Россия делать в космосе, но что-то они не упоминают что они сами не должны делать в космосе, используя свои спутники, например шпионить во вред России... Россия в своём праве, чтобы предотвратить утечку важной информации.

Алексей Камышов Пиндосы ухи объелись. А отрыжка не замучает? Пусть засунут свои хотелки себе туда, откуда у них ноги растут.