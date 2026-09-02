Feedstock Is Not Fuel: Why Venezuelan Crude Is No Near-Term Fix Authored by former CIA officer Larry Johnson My friend, Karl Miller, is out with a great piece that exposes Trump’s claims about Venezuelan oil as a massive case of gaslighting.
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