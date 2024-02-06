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Женатый Петров не удержался — показал будни с новоиспеченной женой

Женатый Петров не удержался — показал будни с новоиспеченной женой

Актер продолжает хвастаться супругой. Александр Петров с женой Викторией соцсетиАлександр Петров вот уже несколько месяцев ведет жизнь женатого мужчины и пока всё также счастлив, как и в начале отношений с Викторией.

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