Женатый Петров не удержался — показал будни с новоиспеченной женой

Актер продолжает хвастаться супругой. Александр Петров с женой Викторией соцсетиАлександр Петров вот уже несколько месяцев ведет жизнь женатого мужчины и пока всё также счастлив, как и в начале отношений с Викторией.
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