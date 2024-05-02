Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ в апреле снизился до 54,3 пункта

Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности России (PMI) составил 54,3 в апреле по сравнению с 55,7 в марте, что свидетельствует о значительном улучшении состояния российского производственного сектора в начале второго квартала.