Суд признал законным предписание УФАС Подмосковья в отношении МУП в Ступине

РИАМО - 16 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении МУП «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» округа Ступина закона о контрактной системе.
РИАМО - 16 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении МУП «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» округа Ступина закона о контрактной системе.
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