Палач из ВСУ: «Украинскую армию захлёстывает махновщина»

Недавняя вооруженная разборка в Киеве между подразделениями ГУР и СБУ – это признак махновщины в укранских силовых структурах.
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