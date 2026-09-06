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Палач из ВСУ: «Украинскую армию захлёстывает махновщина»

Палач из ВСУ: «Украинскую армию захлёстывает махновщина»

Недавняя вооруженная разборка в Киеве между подразделениями ГУР и СБУ – это признак махновщины в укранских силовых структурах.

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