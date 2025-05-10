НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«Ак Барс» интересуется Воробьевым из СКА. У форварда 7+16 в 53 матчах сезона (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» интересуется Воробьевым из СКА. У форварда 7+16 в 53 матчах сезона (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Действующее соглашение 28-летнего форварда с армейцами рассчитано до конца мая 2026 года, однако последние две игры серии первого раунда Кубка Гагарина с «Динамо» (2-4) он пропустил по игровым причинам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх