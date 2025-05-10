«Ак Барс» интересуется Воробьевым из СКА. У форварда 7+16 в 53 матчах сезона (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Действующее соглашение 28-летнего форварда с армейцами рассчитано до конца мая 2026 года, однако последние две игры серии первого раунда Кубка Гагарина с «Динамо» (2-4) он пропустил по игровым причинам.