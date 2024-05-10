Сотни владимирцев пришли на Парад Победы вопреки холодной погоде

Торжественные мероприятия на площади Победы прошли без военной техники.Минувшее 9 мая во Владимирской области стало самым холодным за последние 5 лет - утром стоял мороз до - 2 градусов, днем было +4,5 градуса и шел мокрый снег.
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