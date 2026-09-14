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Спички - не игрушка

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«Значительный дипломатический прорыв»: декларация БРИКС продемонстрировала единство стран-участников

«Значительный дипломатический прорыв»: декларация БРИКС продемонстрировала единство стран-участников

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита 12 сентября в Нью-Дели. Как сообщает ряд СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что документ был принят единогласно.

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