Не дай бог признаться, что ты мало зарабатываешь, сразу начинается: "Я же смог, ты просто не хочешь"

Это о чём? Всегда были,есть,и,вероятно,ещё долго будут те,кто зарабатывает много и те,кто мало.Главное,чтобы хватало.

Владимир Соловьев

Если молодого человека спрашивает девушка о его заработке, он в ответ должен спросить, каковы её планы на жизнь с ним. После того, как услышишь о её планах, на её вопрос можешь не отвечать.