Не дай бог признаться, что ты мало зарабатываешь, сразу начинается: "Я же смог, ты просто не хочешь"
Здравствуйте, Морена! Сейчас вновь пошла волна осуждения тех, кто мало зарабатывает (темы про 35 тысяч).
Комментарии
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Это о чём? Всегда были,есть,и,вероятно,ещё долго будут те,кто зарабатывает много и те,кто мало.Главное,чтобы хватало.
Если молодого человека спрашивает девушка о его заработке, он в ответ должен спросить, каковы её планы на жизнь с ним. После того, как услышишь о её планах, на её вопрос можешь не отвечать.
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