ФНС вскрыла схемы «двойных продаж» и «лжеэкспорта» сигарет

ФНС выявила четыре метода ухода от налогов в табачной отрасли, включая продажу сигарет в России, замаскированную под экспорт, лжезатоваривание складов и «двойные продажи» сигарет с многократным использованием кодов маркировкиФото: Christoph Hardt / imago stock&people / Global Look Press Федеральная налоговая служба (ФНС) провела анализ работы табачных компаний и установила четыре типовые схемы, которые могут использоваться для производства и продажи неучтенных сигарет и, соответственно, неуплаты налогов, рассказал РБК источник, знакомый с результатами ведомственного анализа отрасли, и подтвердил источник, близкий к ФНС.