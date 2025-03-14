Турчак подарил Минниханову картину с изображением снежного барса

Прибывший в Казань с визитом глава Республики Алтай Андрей Турчак перед началом встречи подарил Раису Татарстана Рустаму Минниханову картину алтайского художника Аржана Ютеева, на которой изображен снежный барс.
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