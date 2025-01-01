«Пришла очередь»: военкор назвал следующую цель ВС России после Курахово

Военкор Котенок заявил, что после взятия Курахово ВС России пойдут на Дачное После взятия города Курахово в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы России продолжают зачистку прилегающей территории, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.