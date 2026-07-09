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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова*

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова*

Сотрудники московского подразделения Следственного комитета России окончили работу над материалами уголовного производства в отношении юмориста Семена Слепакова*, наделенного статусом иностранного агента.

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