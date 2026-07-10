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СБУ уничтожает ракетную программу Украины. Зеленский зачищает конкурентов

СБУ уничтожает ракетную программу Украины. Зеленский зачищает конкурентов

Что это было? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Сотрудники СБУ задерживают одного из руководителей крупнейшей украинской оборонной компании "Украинская бронетехника", спрашивают, есть ли кто-нибудь дома.

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